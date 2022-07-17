Нобоа о переходе в «Зенит»: «Не знаю, что будет завтра»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа ответил на вопрос о своем будущем в клубе из Краснодарского края.

«Родригао и Кассьеры с нами больше нет, так что не могу предполагать, что было бы с ними. Это были потери, но у нас есть состав, каждая игра для нас как финал.

Могу ли я прийти в «Зенит» после ухода Вендела? Я не знаю. Все время идут разговоры, то он остается, то уходит. Я сегодня играю за «Сочи», не знаю, что будет завтра. Я говорил, что хочу завершить карьеру в «Сочи», но я не знаю, что и когда произойдет", — сказал Нобоа «СЭ».

В 1-м туре РПЛ «Сочи» обыграл «Торпедо» со счетом 3:1.

37-летний эквадорец Нобоа выступал в составе «Зенита» с 2017 по 2019 год.