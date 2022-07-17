Цаллагов: «Цели «Сочи» на сезон? Конкретного места нет»

Капитан «Сочи» Ибрагим Цаллагов рассказал об изменениях в команде после смены главного тренера.

«Сходства Гаранина с Федотовым? Это вы уже оценивайте. Мы работаем, задание выполняем. Определенные изменения есть, конечно.

Предвкушаем ли встречу с Федотовым в следующем туре? Очередной тур, очередная игра, будем готовиться. Видел его вчерашнюю игру с «Уралом». Молодцы, что поставили рекорд по ударам, посмотрим, сдержим ли такой напор.

Цели на сезон? Выходим на каждую игру и стараемся победить. Конкретного места нет», — заявил Цаллагов.

В матче 1-го тура РПЛ «Сочи» на выезде победил «Торпедо» со счетом 3:1.