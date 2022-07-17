Мелкадзе: «В этом туре много кто из лидеров сыграли вничью. Приятно начинать с победы»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:1).

«Эмоции от гола только положительные. Хорошо, что выиграли. В этом туре много кто из лидеров сыграли вничью. Приятно начинать с победы.

Хорошо, что мы сыграли с «Торпедо» в первом туре. Новички РПЛ обычно раскачиваются к 3-4 турам.

Конкуренция с Сарвели? Конечно, хочется выходить с первых минут. Конкуренция напрягает только в хорошем смысле. У него свои сильные качества, у меня свои. У нас в атаке играет три человека, а не один Влад.

Цели «Сочи» на сезон? Доказать, что второе место в прошлом году было не ошибкой», — заявил Мелкадзе.

В следующем туре «Торпедо» 24 июля в гостях сыграет против московского «Динамо». «Сочи» днем ранее на выезде встретится со столичным ЦСКА.