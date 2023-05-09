Мелкадзе — о контракте: «Хотелось бы остаться в «Сочи»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе ответил на вопрос «СЭ» о своем будущем.

«Контракт? Это мое личное дело, все узнаете позже. Конечно, хотелось бы остаться в «Сочи», — сказал Мелкадзе «СЭ».

По данным Transfermarkt, контракт 26-летнего форварда с сочинским клубом рассчитан до лета 2024 года.