Полузащитник «Славена» Главчич подпишет контракт с «Химками»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что полузащитник «Славен Белупо» Неманья Главчич перейдет в подмосковный клуб.

«Мы близки к подписанию контракта с Неманье Главчичем. В ближайшие дни он должен подписать контракт с «Химками». Мы выиграли борьбу с «Паоком». Сербский полузащитник перейдет в наш клуб», — сказал Терюшков «СЭ».

В нынешнем сезоне 24-летний хорват провел 20 матчей за «Славен» и отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 850 тысяч евро.