Новичок «Ростова» Кнудсен присоединился к команде и прошел медосмотр

Новичок «Ростова» Магнус Кнудсен присоединился к команде и прошел медосмотр, сообщает пресс-служба ростовчан.

«Магнус, добро пожаловать в Ростов-на-Дону», — говорится в публикации «Ростова» в Twitter, к которой прикреплены фотографии Кнудсена с медицинского обследования.

Магнус, добро пожаловать в Ростов-на-Дону?? pic.twitter.com/2IkxOiYYlB — Football Club Rostov (@rostovfc) January 13, 2022

«Ростов» объявил о подписании Кнудсена 23 декабря. Соглашение с 20-летним норвежцем, ранее выступавшим за «Лиллестрем», рассчитано на 4,5 года.