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Новичок «Ростова» Кнудсен присоединился к команде и прошел медосмотр

Иван Торопцев
Корреспондент

Новичок «Ростова» Магнус Кнудсен присоединился к команде и прошел медосмотр, сообщает пресс-служба ростовчан.

«Магнус, добро пожаловать в Ростов-на-Дону», — говорится в публикации «Ростова» в Twitter, к которой прикреплены фотографии Кнудсена с медицинского обследования.

«Ростов» объявил о подписании Кнудсена 23 декабря. Соглашение с 20-летним норвежцем, ранее выступавшим за «Лиллестрем», рассчитано на 4,5 года.

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