Новичок «Рубина» Сайто пропустит четыре месяца из-за травмы

Полузащитник «Рубина» Мицуки Сайто перенес операцию в Финляндии, сообщает пресс-служба казанского клуба в Twitter 16 февраля.

21-летний японец получил повреждение во время тренировки на сборе в Турции. У футболиста диагностировано повреждение связочного аппарата голеностопного сустава.

Мицуки успешно прооперирован в Финляндии. Восстановление займет около четырех месяцев.



Мицуки получил травму во время тренировки в Турции. У игрока было диагностировано повреждение связочного аппарата голеностопного сустава.



We wish a speedy recovery to @MitsukiSaito! pic.twitter.com/QEU6yrr5Wj — «Рубин» Казань (@fcrk) February 16, 2021

14 декабря 2020 года официальный сайт казанцев сообщил об аренде Сайто из «Сенан Бельмаре», выступающем в высшей японской лиги J1.