Новичок «Рубина» Сайто пропустит четыре месяца из-за травмы
09:29
Полузащитник «Рубина» Мицуки Сайто перенес операцию в Финляндии, сообщает пресс-служба казанского клуба в Twitter 16 февраля.
21-летний японец получил повреждение во время тренировки на сборе в Турции. У футболиста диагностировано повреждение связочного аппарата голеностопного сустава.
Мицуки успешно прооперирован в Финляндии. Восстановление займет около четырех месяцев.— «Рубин» Казань (@fcrk) February 16, 2021
Мицуки получил травму во время тренировки в Турции. У игрока было диагностировано повреждение связочного аппарата голеностопного сустава.
We wish a speedy recovery to @MitsukiSaito! pic.twitter.com/QEU6yrr5Wj
14 декабря 2020 года официальный сайт казанцев сообщил об аренде Сайто из «Сенан Бельмаре», выступающем в высшей японской лиги J1.
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