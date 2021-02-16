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Новичок «Рубина» Сайто пропустит четыре месяца из-за травмы

09:29
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Полузащитник «Рубина» Мицуки Сайто перенес операцию в Финляндии, сообщает пресс-служба казанского клуба в Twitter 16 февраля.

21-летний японец получил повреждение во время тренировки на сборе в Турции. У футболиста диагностировано повреждение связочного аппарата голеностопного сустава.

14 декабря 2020 года официальный сайт казанцев сообщил об аренде Сайто из «Сенан Бельмаре», выступающем в высшей японской лиги J1.

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