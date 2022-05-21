На стадионе ЦСКА появятся граффити с изображениями Дзагоева и Фернандеса

На стадионе ЦСКА граффити с изображениями полузащитника Алана Дзагоева и защитника Марио Фернандеса.

Вчера, 20 мая, московский клуб и 31-летний Дзагоев договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. 31-летний Фернандес объявил о приостановлении карьеры 18-го числа.

Пресс-служба ЦСКА предложила болельщикам выбрать памятные моменты из карьеры защитника и полузащитника, которые могут быть увековеченными на стадионе «ВЭБ Арена».

«Дзагоев и Фернандес — знаковые футболисты в истории ЦСКА. Их вклад в достижения клуба сложно переоценить. Поэтому, мы приняли решение пополнить коллекцию граффити с легендами ЦСКА на «ВЭБ Арене» персональными изображениями Алан и Марио!» — говорится в Telegram-канале московского клуба.

Дзагоев провел за клуб 397 матчей, в которых забил 77 мячей. Полузащитник стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России в составе ЦСКА.

На счету Фернандеса 10 голов в 328 матчах за ЦСКА. Защитник завоевал в составе москвичей три чемпионства, стал обладателем Кубка страны и трехкратным обладателем Суперкубка страны.