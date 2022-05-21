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На стадионе ЦСКА появятся граффити с изображениями Дзагоева и Фернандеса

Карен Саркисян
Корреспондент
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На стадионе ЦСКА граффити с изображениями полузащитника Алана Дзагоева и защитника Марио Фернандеса.

Вчера, 20 мая, московский клуб и 31-летний Дзагоев договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. 31-летний Фернандес объявил о приостановлении карьеры 18-го числа.

Пресс-служба ЦСКА предложила болельщикам выбрать памятные моменты из карьеры защитника и полузащитника, которые могут быть увековеченными на стадионе «ВЭБ Арена».

«Дзагоев и Фернандес — знаковые футболисты в истории ЦСКА. Их вклад в достижения клуба сложно переоценить. Поэтому, мы приняли решение пополнить коллекцию граффити с легендами ЦСКА на «ВЭБ Арене» персональными изображениями Алан и Марио!» — говорится в Telegram-канале московского клуба.

Дзагоев провел за клуб 397 матчей, в которых забил 77 мячей. Полузащитник стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России в составе ЦСКА.

На счету Фернандеса 10 голов в 328 матчах за ЦСКА. Защитник завоевал в составе москвичей три чемпионства, стал обладателем Кубка страны и трехкратным обладателем Суперкубка страны.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/7006

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Динамо
Сочи

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки
Спартак

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
Алан Дзагоев
Марио Фернандес
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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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Динамо – Сочи
 - : -
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 - : -
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 - : -
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