Полузащитник «Рубина» Иву: «Зенит» — топовая команда, хорошо, что удалось их обыграть»

Полузащитник «Рубина» Угочукву Иву прокомментровал гостевую победу над «Зенитом» (2:0) в матче перенесенного 21-го тура РПЛ (2:0).

«Мы хорошо выступили. «Зенит» — это топовая команда в России. Они первые в чемпионате, поэтому хорошо, что удалось обыграть такую команду. В перерыве тренер сказал, что нам нужно играть агрессивнее, но при этом сохранять спокойствие, когда будем получать свои моменты. Какие цели дальше по сезону? Не знаю, что будет дальше, но мы продолжаем бороться в каждом матче. У нас есть новые футболисты, которых тренер встраивает в состав, так что мы становимся все лучше и лучше», — цитирует Иву Metaratings.ru.

«Зенит» с 50 очками продолжает лидировать в чемпионате России. «Рубин» (36) обошел «Ростов» (34) и поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице.