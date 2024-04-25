Бушманов: «ЦСКА даст бой «Спартаку»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от дерби, в котором красно-белые сыграют с ЦСКА.

«Сложно сказать, что будет в этой игре. Да, «Спартак» в одни ворота вынес «Ростов», с другой стороны — это дерби, и тут никогда не угадаешь. У ЦСКА есть явные потери, и, как мне кажется, это здорово сплотит команду. Фаворита назвать сложно, но ЦСКА бой точно даст «Спартаку». Игра будет напряженной», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Матч между командами в рамках перенесенного 21 тура пройдет 25 апреля на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20.30 по московскому времени.