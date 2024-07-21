Кучаев: «Не чувствую какой-то принципиальности в матчах против ЦСКА»

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев заявил, что матч 1-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0) не был для него принципиальным.

«Отличиться хочется в каждом матче, поэтому не сказал бы, что это была принципиальная игра. Я уже отыграл в составе «Пари НН» определенный отрезок времени и сейчас играю за «Ростов», поэтому не чувствую какой-то принципиальности. В каждой игре хочется отличиться, каждый матч важен по-своему», — сказал Кучаев «РБ Спорт».

Ранее футболист выступал за ЦСКА. Во 2-м туре РПЛ сезона-2024/2024 ЦСКА сыграет в гостях с «Пари Нижним Новгородом», а «Ростов» на выезде сразится с самарскими «Крыльями Советов».