«Оренбург» — «Спартак»: красно-белые сделали двойную замену в перерыве

«Спартак» сделал двойную замену в перерыве матча против «Оренбурга» в 1-м туре РПЛ.

После первого тайма на поле вместо Даниила Зорина и Хесуса Медины появились Кристофер Мартинс Перейра и Манфред Угальде.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Оренбург» — «Спартак».