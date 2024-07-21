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Дркушич подтвердил интерес к нему из «Севильи»: «Мне будет интересно там играть»

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Защитник «Сочи» Ваня Дркушич подтвердил интерес к нему со стороны «Севильи».

«Я сейчас жду, как клубы между собой договорятся. Всем понятно, что из «Севильи» есть интерес. Но я пока ни с кем не договорился. Чемпионат Испании — один из лучших в мире, мне интересно будет там играть. Там всегда выступают топовые футболисты», — цитирует Дркушича Metaratings.ru.

Дркушич перешел в «Сочи» в январе 2022 года. Контракт словенца с российским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 2,8 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 Дркушич сыграл за сочинский клуб 24 матча, в которых забил 2 мяча. На Евро-2024 защитник провел четыре полных матча.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Севилья
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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