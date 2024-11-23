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Байрамян — о суевериях: «Всегда выхожу на поле с правой ноги, но не думаю, что от этого что-то зависит»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о своих футбольных приметах.

«Конечно, я не верю в астрологию, тарологию и так далее. Но в целом нормально, что даже в футбольном сообществе с этим пытаются делать какие-то интересные вещи. Это нормально. Есть ли у меня какие-то приметы? Да, я верующий человек. Футболисты в целом очень суеверные люди. Я вот всегда выхожу на поле с правой ноги, но не думаю, что от этого что-то зависит (смеется)», — приводит слова Байрамяна Legalbet.

В нынешнем сезоне на счету 32-летнего игрока 18 игр во всех турнирах и два голевых паса. Контракт Байрамяна с «Ростовом» рассчитан до июля 2025 года.

Источник: Legalbet
Хорен Байрамян
ФК Ростов
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