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Сегодня, 00:41

Источник: «Ростову» предложили подписать боснийского полузащитника Джаковаца

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивному директору «Ростова» Алексею Рыскину предложили подписать полузащитника сербского клуба «Бачка Топола» Ифета Джаковаца, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в клубе пока не приняли решение по возможному трансферу 26-летнего боснийца.

Джаковац выступает за «Бачку Тополу» с января 2021 года. В текущем сезоне на его счету 5 голов и 5 результативных передач в 17 матчах во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего центрального полузащитника в 2,5 миллиона евро. Его контракт с сербским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Источник: «РБ Спорт»
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