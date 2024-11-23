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Ширко поздравил Угальде с покером в ворота «Локомотива»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко поздравил форварда красно-белых Манфреда Угальде с покером в ворота «Локомотива» (5:2) в 16-м туре РПЛ.

Костариканец стал первым спартаковцем, сделавшим покер в в XXI веке. Последний раз четыре гола в одном матче в 1998 году забивал Ширко.

«Манфреда Угальде поздравляю с этим событием. Полгода назад я говорил, что он агрессивный, эмоциональный и очень настроенный футболист. Ему не хватало голов в какой-то период, но тут как бывает: прорвет и всё начинает идти, как нужно. Поздравляю Манфреда с этим достижением — получается, оно продержалось 26 лет. Рано или поздно все рекорды побиваются, это нормально. Символично, что это произошло накануне моего дня рождения», — цитирует Ширко пресс-служба «Спартака»

В текущем сезоне в активе 22-летнего Угальде 13 голов 19 матчах за красно-белых во всех турнирах.

Источник: ФК «Спартак»
Александр Ширко
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
13
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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ЦСКА – Ростов
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Спартак – Локомотив
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Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

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