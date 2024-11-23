Ширко поздравил Угальде с покером в ворота «Локомотива»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко поздравил форварда красно-белых Манфреда Угальде с покером в ворота «Локомотива» (5:2) в 16-м туре РПЛ.

Костариканец стал первым спартаковцем, сделавшим покер в в XXI веке. Последний раз четыре гола в одном матче в 1998 году забивал Ширко.

«Манфреда Угальде поздравляю с этим событием. Полгода назад я говорил, что он агрессивный, эмоциональный и очень настроенный футболист. Ему не хватало голов в какой-то период, но тут как бывает: прорвет и всё начинает идти, как нужно. Поздравляю Манфреда с этим достижением — получается, оно продержалось 26 лет. Рано или поздно все рекорды побиваются, это нормально. Символично, что это произошло накануне моего дня рождения», — цитирует Ширко пресс-служба «Спартака»

В текущем сезоне в активе 22-летнего Угальде 13 голов 19 матчах за красно-белых во всех турнирах.