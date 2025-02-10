Макаров — о матче с «Ростовом»: «Ничего страшного, готовимся и набираем физическую форму»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров прокомментировал поражение бело-голубых в матче Winline Зимнего кубка против «Ростова» (0:4).

— В принципе все нормально. Это сборы. Большие нагрузки. Разберем свои ошибки. Мы не ставили себе задачу выиграть что-то. Ставили задачу повышать свой уровень и постепенно готовиться к чемпионату.

— Не давит на команду, что ни одного гола не забито?

— Не давит. Мы на первых сборах забили три, на этих — ноль. Ничего страшного, есть третьи сборы. Готовимся и набираем физическую форму.

— Что на этих сборах можете отметить?

— Нагрузка тяжелая. Каждый день работаем.

— Участие в турнире лучше, чем просто играть товарищеские матчи?

— Когда больше игр, больше практики. За счет игр набираешь лучше.

— Есть ощущение, что все выходят грустные. Не давит это последнее место?

— Все уставшие просто. Поверьте... Очень приличные нагрузки. У нас до этого дня было по две тренировки каждый день. И перед каждой игрой у нас был зал и вечером тренировка. У нас есть свой план, по нему и готовимся к чемпионату.

— Болельщикам не стоит беспокоиться, что ноль голов?

— Думаю, нет.

В турнире бело-голубые не набрали ни одного очка за два матча и заняли последнее место в своей группе.

15 февраля московский клуб проведет товарищеский матч против «Локомотива».