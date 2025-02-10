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10 февраля 2025, 17:36

Макаров — о матче с «Ростовом»: «Ничего страшного, готовимся и набираем физическую форму»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров прокомментировал поражение бело-голубых в матче Winline Зимнего кубка против «Ростова» (0:4).

— В принципе все нормально. Это сборы. Большие нагрузки. Разберем свои ошибки. Мы не ставили себе задачу выиграть что-то. Ставили задачу повышать свой уровень и постепенно готовиться к чемпионату.

— Не давит на команду, что ни одного гола не забито?

— Не давит. Мы на первых сборах забили три, на этих — ноль. Ничего страшного, есть третьи сборы. Готовимся и набираем физическую форму.

— Что на этих сборах можете отметить?

— Нагрузка тяжелая. Каждый день работаем.

— Участие в турнире лучше, чем просто играть товарищеские матчи?

— Когда больше игр, больше практики. За счет игр набираешь лучше.

— Есть ощущение, что все выходят грустные. Не давит это последнее место?

— Все уставшие просто. Поверьте... Очень приличные нагрузки. У нас до этого дня было по две тренировки каждый день. И перед каждой игрой у нас был зал и вечером тренировка. У нас есть свой план, по нему и готовимся к чемпионату.

— Болельщикам не стоит беспокоиться, что ноль голов?

— Думаю, нет.

В турнире бело-голубые не набрали ни одного очка за два матча и заняли последнее место в своей группе.

15 февраля московский клуб проведет товарищеский матч против «Локомотива».

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Денис Макаров
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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