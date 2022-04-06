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Полоз в первый раз не смог реализовать пенальти в РПЛ

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз не смог реализовать пенальти в перенесенном матче 19-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».

Таким образом, Полоз в первый раз не забил с пенальти в РПЛ. До этого нападающий реализовал 15 пенальти из 15 в премьер-лиге.

Отметим, что 30-летний россиянин лишь однажды не смог забить с 11-метровой отметки. Это произошло, когда он выступал за «Сочи».

После первого тайма «Ростов» обыгрывает «Крылья Советов» со счетом 1:0 благодаря голу нападающего Николая Комличенко.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
06 апр, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Крылья Советов

Дмитрий Полоз
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
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