Полузащитник "Оренбурга": "На тренировках Деспотович такие не забивал"

Полузащитник "Оренбурга" Григорий Чиркин после победы над ЦСКА (3:2) в матче 23-го тура РПЛ отметил гол нападающего Джордже Деспотович. Он также добавил, что удаление защитника армейцев Мариу Фернандеса было по делу.

– Как этот футбольный триллер смотрелся со скамейки запасных?

– В первые 30 минут четыре гола – это вообще феерия.

– После гола Облякова не было ощущения, что команда посыпется?

– Мы забили быстрый гол, и дальше было проще.

– Удаление у ЦСКА облегчило вам игру?

– Согласен. Фернандес – один из ключевых игроков.

– По делу удаление?

– Я думаю, что да. Он подкатился, правая нога была на уровне головы.

– Как вам судейство?

– И туда, и туда свистел, желтые карточки раздавал. И, кстати, многие моменты трактовал в пользу ЦСКА. Я думаю, не стоит искать тут подвох. У обеих команд было примерно одинаковое количество фолов.

– Деспотович хоть раз на тренировке такие голы забивал?

– Нет. Он сам говорил, что гол случайный.

– Терехов сказал, что в ворота вашей команды раньше залетали какие-угодно курьезные мячи. Победный, неожиданный ни для кого гол – "воздаяние"?

– Да, сумасшедший гол забили.

– Фролова подбодрили после первого тайма?

– Я не был в раздевалке в перерыве, а после матча уже все забыли. Вратарь – неоднозначная личность. Иногда может начудить, иногда спасти – у них свой мир. (Константин Колмаков)

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