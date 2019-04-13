Полузащитник "Оренбурга": "На тренировках Деспотович такие не забивал"

Полузащитник "Оренбурга" Григорий Чиркин после победы над ЦСКА (3:2) в матче 23-го тура РПЛ отметил гол нападающего Джордже Деспотович. Он также добавил, что удаление защитника армейцев Мариу Фернандеса было по делу.
– Как этот футбольный триллер смотрелся со скамейки запасных?
– В первые 30 минут четыре гола – это вообще феерия.
– После гола Облякова не было ощущения, что команда посыпется?
– Мы забили быстрый гол, и дальше было проще.
– Удаление у ЦСКА облегчило вам игру?
– Согласен. Фернандес – один из ключевых игроков.
– По делу удаление?
– Я думаю, что да. Он подкатился, правая нога была на уровне головы.
– Как вам судейство?
– И туда, и туда свистел, желтые карточки раздавал. И, кстати, многие моменты трактовал в пользу ЦСКА. Я думаю, не стоит искать тут подвох. У обеих команд было примерно одинаковое количество фолов.
– Деспотович хоть раз на тренировке такие голы забивал?
– Нет. Он сам говорил, что гол случайный.
– Терехов сказал, что в ворота вашей команды раньше залетали какие-угодно курьезные мячи. Победный, неожиданный ни для кого гол – "воздаяние"?
– Да, сумасшедший гол забили.
– Фролова подбодрили после первого тайма?
– Я не был в раздевалке в перерыве, а после матча уже все забыли. Вратарь – неоднозначная личность. Иногда может начудить, иногда спасти – у них свой мир. (Константин Колмаков)
📹 ЦСКА впервые в сезоне РПЛ пропустил 3 мяча. Джордже Деспотович выводит "Оренбург" вперед!– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 13 апреля 2019 г.
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