Пьянич: «У меня есть планы о завершении карьеры в ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич допустил, что завершит профессиональную карьеру в московском клубе.

«Хотел ли бы я завершить карьеру в ЦСКА? Почему бы и нет? Я очень счастлив в этом клубе. Посмотрим, что будет в конце сезона. У меня есть планы о завершении карьеры в ЦСКА. Посмотрим, как все сложится», — цитирует Пьянича «РБ Спорт».

Пьянич перешел в ЦСКА в сентябре 2024 года, подписав соглашение с армейцами по схеме «1+1». 34-летний полузащитник сыграл 11 матчей за московскую команду во всех турнирах и отметился 1 голевой передачей.