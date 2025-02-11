Пьянич: «У меня есть планы о завершении карьеры в ЦСКА»
Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич допустил, что завершит профессиональную карьеру в московском клубе.
«Хотел ли бы я завершить карьеру в ЦСКА? Почему бы и нет? Я очень счастлив в этом клубе. Посмотрим, что будет в конце сезона. У меня есть планы о завершении карьеры в ЦСКА. Посмотрим, как все сложится», — цитирует Пьянича «РБ Спорт».
Пьянич перешел в ЦСКА в сентябре 2024 года, подписав соглашение с армейцами по схеме «1+1». 34-летний полузащитник сыграл 11 матчей за московскую команду во всех турнирах и отметился 1 голевой передачей.
Источник: РБ Спорт
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|
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|8
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|29-44
|29
|
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|30
|6
|9
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|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
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|23
|
16
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|6
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|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
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|Краснодар – Оренбург
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|17.05
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|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
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|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
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|17.05
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Краснодар
|17
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|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
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|26
|1
|7
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Ростов
|22
|1
|5
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|1
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