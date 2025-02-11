Globo: Лорран перешел в ЦСКА

ЦСКА приобрел атакующего полузащитника «Фламенго» Лоррана за 8 миллионов евро.

Контракт с игроком рассчитан до 2030 года.

18-летний Лорран в текущем сезоне принял участие в 4 матчах «Фламенго». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего полузащитника в 12 миллионов евро,