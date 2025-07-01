Митрофанов — о «Торпедо»: «Может произойти ситуация, когда мы останемся с меньшим количеством команд, чем заслуживаем»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о ситуации с «Торпедо» после ареста совладельца клуба Леонида Соболева.

Правоохранители задержали Соболева 20 июня. В тот же день стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении него и директора «Торпедо» Скородумова, которых подозревают в попытке подкупа судьи.

«По ситуации с «Торпедо» департамент защиты игры проводит проверку, все возможности для проверки у нас немного ограничены. Лица находятся под арестом и не могут дать показания, собирается информация. Говорили о том, что для нас идеально с учетом стабильности важно принять решение с учетом семидневного срока до начала соревнования. Потом может произойти ситуация, когда мы останемся с меньшим количеством команд, чем заслуживаем», — сказал Митрофанов.

В прошедшем сезоне «Торпедо» заняло второе место в Мелбет-Первой лиге и вышло в РПЛ.