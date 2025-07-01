Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

1 июля, 12:24

Митрофанов — о «Торпедо»: «Может произойти ситуация, когда мы останемся с меньшим количеством команд, чем заслуживаем»

Константин Белов
Корреспондент

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о ситуации с «Торпедо» после ареста совладельца клуба Леонида Соболева.

Правоохранители задержали Соболева 20 июня. В тот же день стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении него и директора «Торпедо» Скородумова, которых подозревают в попытке подкупа судьи.

«По ситуации с «Торпедо» департамент защиты игры проводит проверку, все возможности для проверки у нас немного ограничены. Лица находятся под арестом и не могут дать показания, собирается информация. Говорили о том, что для нас идеально с учетом стабильности важно принять решение с учетом семидневного срока до начала соревнования. Потом может произойти ситуация, когда мы останемся с меньшим количеством команд, чем заслуживаем», — сказал Митрофанов.

В прошедшем сезоне «Торпедо» заняло второе место в Мелбет-Первой лиге и вышло в РПЛ.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Леонид Соболев
Максим Митрофанов
Читайте также
Испанская теннисистка Мугуруса объявила о беременности
Политолог предрек политический кризис во Франции после отставки премьера Лекорню
В Египте начинаются переговоры между Израилем и ХАМАС. Что пишут СМИ
Матч ЦСКА — «Спартак» обошелся без судейского скандала благодаря видеоассистентам
В Яванском море в Индонезии произошел взрыв после падения метеорита
Спорный ВАР-пенальти и странные решения Станковича убили красно-белых, армейцы потеряли Акинфеева. Что случилось в матче ЦСКА – "Спартак"
Популярное видео
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: обратный отсчет до старта чемпионата
«Зенит» сохранил лидеров, масштабная селекция ЦСКА, «Спартак» нашел защитников. Таблица трансферов РПЛ
Универсал, спасший команду Халка от вылета и мечтающий об АПЛ и сборной. «Динамо» приглашает Рубенса
«Пари НН» арендовал Олусегуна у «Краснодара»
Футболист сборной США Милевич пока не готов к переезду в Россию
Играл с Мартинсом, забивал «Зениту» и стал звездой лиги 1 в 28 лет. «Краснодар» взял бойца и дирижера
Агент Чернова заявил о возможном уходе защитника из «Спартака»: «Прорабатываем варианты перехода в другой клуб»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Дядька

    Москва это по определению не про спортивный принцип, если смотреть глобально.

    03.07.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Вы всем РФСом заслуживаете только дыбы !! Как можно быстрее..

    01.07.2025

  • merniloskut

    За подробностями к Миллеру!

    01.07.2025

  • Marcus Crassus

    В России только один НЕДОКЛУБ.Какой я думаю ты и сам в курсе.

    01.07.2025

  • Marcus Crassus

    А ты когда нибудь слышал про спортивный принцип?

    01.07.2025

  • Дядька

    Когда уже в населенном пункте Москва заворот кишок случится? Причем по всем фронтам? Куда вам столько всего?

    01.07.2025

  • NIK7478

    Кончится тем, что вынуждены будут убрать Торпедо посреди сезона. Так может исключить их из РПЛ сейчас, а 16-м клубом - вернуть Оренбург, если это возможно?

    01.07.2025

  • Ю.Ю.

    А за что исключать Торпедо? За то, что судье занёс? В нашем футбике, за приём допинга всей командой, даже очёчки не снимали, не то что из ПЛ исключали.

    01.07.2025

  • Ю.Ю.

    А поподробнее?

    01.07.2025

  • Вовуля

    Жаль Торпедо,если действительно команду исключат. Руководство что-то мутит,а страдают игроки ,которые выводили команду и болельщики.

    01.07.2025

  • Alexander Sannikov

    Не надо чистить с Лукойла.

    01.07.2025

  • merniloskut

    Так чистить надо начинать с Зенита. Это наиглавнейшая коррупционная составляющая всего РФ!

    01.07.2025

  • Bavz

    Очищение футбола - это развал?

    01.07.2025

  • Slim Tallers

    "чем заслуживаем». И чем же вы заслуживаете?! Ртом?!

    01.07.2025

  • Вадим Антропов

    Спецом тянут резину, чтобы под любым предлогом оставить в РПЛ Торпеду, и у москоу-недоклубов было ещё меньше матчей на выезде.

    01.07.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Писарский сдал матч . Сочи выкинуть из премьер лиги . Торпедо подкупает судей , выкинуть Педо из премьер лиги . Пари НН сдал стыковые матчи , выкинуть НН из премьер лиги . Наберите честные клубы в премьер лигу . Например Урал , самый честный клуб в России

    01.07.2025

  • Loel1

    Это он о Сочи?

    01.07.2025

  • merniloskut

    Развалил Российский Футбол - Газпром идрючий!(((

    01.07.2025

    • Полузащитник махачкалинского «Динамо» Хоссейнеджад вернулся из Ирана в Россию

    В «Пари НН» рассказали, где команда может провести первые домашние матчи сезона
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
    2
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    3
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
    6
    		 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
    7
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
    16
    		 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    18.10 13:00
    Кр. Советов – Оренбург
    		 - : -
    18.10 13:00
    Пари НН – Акрон
    		 - : -
    18.10 15:15
    Спартак – Ростов
    		 - : -
    18.10 17:30
    Динамо Мх – Краснодар
    		 - : -
    18.10 19:45
    Локомотив – ЦСКА
    		 - : -
    19.10 14:30
    Сочи – Зенит
    		 - : -
    19.10 17:00
    Рубин – Балтика
    		 - : -
    19.10 19:30
    Динамо – Ахмат
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 4 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости