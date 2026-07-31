Раков: «Я был в шоке от своей результативности в «Крыльях Советов»

Полузащитник «Локомотива» Вадим Раков рассказал о своей аренде в «Крыльях Советов».

«Сезон в «Крыльях» начался ярко. Я был в шоке от своей результативности. Но потом травма, рецидив — все это угнетало. Но я вернулся в Москву и почувствовал, что появилась уверенность. Делаю сейчас все, чтобы приносить пользу «Локомотиву», — сказал 21-летний футболист в интервью «Мячу».

Раков играл в самарской команде в сезоне-2025/26. В 11 матчах он забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Контракт полузащитника с «Локомотивом» действует до 30 июня 2030 года.