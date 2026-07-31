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31 июля, 04:49

Раков: «Я был в шоке от своей результативности в «Крыльях Советов»

Павел Лопатко

Полузащитник «Локомотива» Вадим Раков рассказал о своей аренде в «Крыльях Советов».

«Сезон в «Крыльях» начался ярко. Я был в шоке от своей результативности. Но потом травма, рецидив — все это угнетало. Но я вернулся в Москву и почувствовал, что появилась уверенность. Делаю сейчас все, чтобы приносить пользу «Локомотиву», — сказал 21-летний футболист в интервью «Мячу».

Раков играл в самарской команде в сезоне-2025/26. В 11 матчах он забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Контракт полузащитника с «Локомотивом» действует до 30 июня 2030 года.

Источник: «Мяч»
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Вадим Раков
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
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 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
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Андрей Лангович

Ростов

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Педро

Зенит

 2
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Илья Рожков

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 1 1 0
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Ахмат

 2 1 0
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Оренбург

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