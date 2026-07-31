Источник: «Локомотив» отказался продавать Монтеса за 7 миллионов евро

«Крус Асуль» заинтересован в подписании защитника «Локомотива» Сесара Монтеса, сообщает La Vanguardia.

По данным источника, за 29-летнего мексиканца российскому клубу предложили 7 миллионов евро с учетом бонусов. Но «Локомотив» отказался, он намерен получить за игрока около 10 миллионов евро.

Монтес играет за «Локомотив» с сентября 2024 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.

В сезоне-2025/26 в 29 матчах защитник забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.