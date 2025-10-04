Пиняев сможет сыграть с «Динамо». Футболист выходил на поле с августа из-за травмы

Полузащитник «Локомотива» Сергея Пиняев попал в заявку железнодорожников на матч 11-го тура РПЛ против «Динамо», сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

В последний раз Пиняев выходил на поле 2 августа в матче 3-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:2). С тех пор футболист восстанавливался от мышечной травмы.

В сезоне-2025/26 Пиняев принял участие в 2 матчах «Локомотива» во всех турнирах и забил 1 гол.

Матч «Динамо» — «Локомотив» пройдет в субботу, 4 октября на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 19.45. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.