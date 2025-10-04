Футбол
Сегодня, 18:16

Пиняев сможет сыграть с «Динамо». Футболист выходил на поле с августа из-за травмы

Микеле Антонов
Корреспондент
Сергей Пиняев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Локомотива» Сергея Пиняев попал в заявку железнодорожников на матч 11-го тура РПЛ против «Динамо», сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

В последний раз Пиняев выходил на поле 2 августа в матче 3-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:2). С тех пор футболист восстанавливался от мышечной травмы.

В сезоне-2025/26 Пиняев принял участие в 2 матчах «Локомотива» во всех турнирах и забил 1 гол.

Матч «Динамо» — «Локомотив» пройдет в субботу, 4 октября на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 19.45. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;: онлайн трансляция матча 11-го тура РПЛ 4&nbsp;октября 2025 года.«Динамо» — «Локомотив». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
04 октября, 19:45. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Локомотив

Материалы сюжета: РПЛ 11-й тур: ЦСКА — «Спартак», «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
«Динамо» — «Локомотив»: Миранчук и Батраков выйдут с первых минут, Тюкавин и Пиняев — в запасе
«Краснодар» — «Ахмат»: «быки» ведут 2:0 после первого тайма
«Краснодар» — «Ахмат»: Мелказде не забил пенальти
«Краснодар» — «Ахмат»: видео голов матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Коста забил второй гол «быков»
«Краснодар» — «Ахмат»: Коста забил с углового — 2:0. Онлайн-трансляция матча РПЛ
  • Slim Tallers

    "Футболист выходил на поле с августа из-за травмы". Господин Плачедо,вы сами читаете свои опусы?

    04.10.2025

  • vladmad_75

    Позорище конечно СЭ.

    04.10.2025

  • baruv

    Интересно, а штрафуют корреспондентов за такие ляпы? Или кто там последняя инстанция перед публикацией. Авторитет издания падает все ниже...

    04.10.2025

  • TomCat

    Все правильно - получаешь травму, выходишь на поле. Поэтому и футбол у нас немного "травмированный".

    04.10.2025

  • Millwall82

    Пиня странный футболист, такие авансы ему давали еще в подростковом возрасте (в 14 лет, в Чертаново, самый юный футболист российского проф.футбола), а воз и ныне там. Видимо сильно переоценили.

    04.10.2025

  • Морская свинка_1979

    СЭ опять бухают

    04.10.2025

  • тихоновнавсегда

    Пиняев сможет сыграть с «Динамо». Футболист выходил на поле с августа из-за травмы СЭ,Вы издеваетесь?Или Вы все там тупые?Редактуры нет?

    04.10.2025

  • Иван Л.

    "Футболист выходил на поле с августа из-за травмы" - крутейший своей.... оригинальностью заголовок! Ну откуда Микеле знать особенности Великого и Могучего? Поэтому у него они свои.... особенности.

    04.10.2025

    • «Краснодар» — «Ахмат»: видео голов матча

    «Краснодар» — «Ахмат»: Мелказде не забил пенальти
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    3
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    4
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    7
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    8
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    9
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    10
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 1 : 1
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 2 : 0
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Матвей Кисляк

    Матвей Кисляк

    ЦСКА

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

