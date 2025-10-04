«Краснодар» — «Ахмат»: Мелказде не забил пенальти

Судья назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче 11-го тура чемпионата России с «Ахматом».

Форвард грозненской команды Георгий Мелкадзе не реализовал 11-метровый на 45+1-й минуте. Счет в матче по-прежнему 2:0 в пользу «быков».

Игра проходит на «Ozon Арене» в Краснодаре. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Ахмат».