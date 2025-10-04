Футбол
Сегодня, 18:02

«Краснодар» — «Ахмат»: Коста забил второй гол «быков»

Алина Савинова

«Краснодар» увеличил преимущество в матче 11-го тура чемпионата России против «Ахмата» — 2:0.

На 31-й минуте с передачи Эдуарда Сперцяна отличился Диего Коста.

Игра проходит на «Ozon Арене» в Краснодаре. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Ахмат».

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
04 октября, 17:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
Ахмат

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Краснодар
Материалы сюжета: РПЛ 11-й тур: ЦСКА — «Спартак», «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
«Динамо» — «Локомотив»: Миранчук и Батраков выйдут с первых минут, Тюкавин и Пиняев — в запасе
«Краснодар» — «Ахмат»: «быки» ведут 2:0 после первого тайма
«Краснодар» — «Ахмат»: Мелказде не забил пенальти
Пиняев сможет сыграть с «Динамо». Футболист выходил на поле с августа из-за травмы
«Краснодар» — «Ахмат»: видео голов матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Коста забил с углового — 2:0. Онлайн-трансляция матча РПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    3
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    4
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    7
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    8
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    9
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    10
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 1 : 1
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 2 : 0
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Матвей Кисляк

    Матвей Кисляк

    ЦСКА

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

