Тикнизян: «Назначение Галактионова? Пока ничего не комментирую»

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян посетил матча 17-го тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА.

«Назначение Галактионова? Без комментариев, пока ничего не комментирую.

Пришел на ЦСКА — «Динамо» с целью просто провести досуг. За кого болею? За хороший футбол!» - заявил футболист.

В воскресенье, 13 ноября Михаил Галактионов стал новым главным тренером «Локомотива».

После увольнения немца Йозефа Циннбауэра исполняющим обязанности главного тренера команды был Андрей Федоров. Лоськов и Пашинин входили в его штаб.