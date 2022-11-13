Лоськов и Пашинин останутся в тренерском штабе «Локомотива»

Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин останутся в тренерском штабе «Локомотива», о чем сообщил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных.

«Пашинин и Лоськов продолжат работу в тренерском штабе, а Андрею Витальевичу Федорову клуб предложит другое направление работы. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить его. В сложное время он поддержал команду, проявил себя настоящим спортсменом, профессионалом. Клуб сделает ему другие предложения», — сказал Нагорных ТАСС.

13 ноября Михаил Галактионов был назначен новым главным тренером команды

После увольнения немца Йозефа Циннбауэра исполняющим обязанности главного тренера команды был Андрей Федоров. Лоськов и Пашинин входили в его штаб.