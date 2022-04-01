Булыкин высказался о возможном уходе Баринова из «Локомотива»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный уход полузащитника Дмитрия Баринова из клуба этим летом.

«Это все равно не сейчас произойдет. Главное, чтобы он показывал хорошую игру, так как он один из лидеров. Это не должно повлиять на его ближайшие игры. Знаю, что он профессионал и такой факто не сможет помешать его игре в этой сезоне», — сказал Булыкин.

Ранее полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в интервью «СЭ» рассказал, что может покинуть клуб этим летом.