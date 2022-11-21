Карпукас: «Когде узнал о назначении Галактионова, приятно обрадовался!»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера московской команды.

— Как ты узнал о назначении Галактионова? Обсуждалось это заранее в команде?

— Нет. Это нигде не обсуждалось кроме СМИ. Когда стало понятно, что он придет — мы предполагали, что так и будет. Я когда узнал о назначении, приятно обрадовался. Я видел, как играет молодежная сборная. И мне симпатизировала ее игра.

— Ты знаком с его требованиями?

— Я был с ним в сборной четыре дня. Что за это время можно узнать? Мы две игры сыграли, две выиграли. Требования? Не до конца могут знать, что он хочет от команды. Но мне всегда нравилось то, во что играла сборная.