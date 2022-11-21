Карпукас объяснил, как «Локомотив» может улучшить результаты в чемпионате России

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о результатах московской команды в чемпионате России.

— С каким настроением возвращаешься из сборной?

— С приподнятым. Это мой первый вызов. Конечно, я рад. Увы, не получилось сыграть. Двигаемся дальше.

— Как бы ты оценил результаты «Локомотива» в чемпионате?

— Так бы и оценил, 14-е место.

— Есть понимание, что с этим делать?

— Есть. Мы же не говорим, что боремся за чемпионство. У нас свои задачи, которые мы можем решить. Главное правильно пройти сборы. И после сборов начать.