Бывший футболист «Зенита» Коноплев рассказал об обвинениях в сдаче игры

Экс-полузащитник «Зенита» Константин Коноплев в интервью «СЭ» вспомнил историю о том, как тренер «Орла» заподозрил его в договорном матче.

— Вас обвиняли в сдаче игры?

— Был момент. Я тогда играл в «Орле», и мы приехали во Владивосток на матч с «Лучом». Там в то время играли мои друзья — Максим Астафьев и Костя Лобов. Мы договорились встретиться, они пришли ко мне в гостиницу, мы просто пообщались. Нас увидел главный тренер «Орла» Анатолий Шелест и решил, что мы о чем-то договариваемся. Но даже если бы мы вдруг захотели, то, наверное, не стали бы делать это в лобби гостиницы при всех?

— Логично.

— После встречи я пошел к себе в номер спать. А чуть позже ко мне постучался то ли администратор, то ли начальник команды и вручил обратный билет. Они считали, что я собираюсь сдать игру. До матча я улетел из Владивостока.

— Отчислили?

— Нет. Наоборот, уже после возвращения команды мне сказали, что претензий никто не имеет. Хотели, чтобы я остался. Но я после такой ситуации уже решил для себя, что покину «Орел».