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Сегодня, 12:15

Бывший футболист «Зенита» Коноплев рассказал об обвинениях в сдаче игры

Гоша Чернов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Зенита» Константин Коноплев в интервью «СЭ» вспомнил историю о том, как тренер «Орла» заподозрил его в договорном матче.

— Вас обвиняли в сдаче игры?

— Был момент. Я тогда играл в «Орле», и мы приехали во Владивосток на матч с «Лучом». Там в то время играли мои друзья — Максим Астафьев и Костя Лобов. Мы договорились встретиться, они пришли ко мне в гостиницу, мы просто пообщались. Нас увидел главный тренер «Орла» Анатолий Шелест и решил, что мы о чем-то договариваемся. Но даже если бы мы вдруг захотели, то, наверное, не стали бы делать это в лобби гостиницы при всех?

— Логично.

— После встречи я пошел к себе в номер спать. А чуть позже ко мне постучался то ли администратор, то ли начальник команды и вручил обратный билет. Они считали, что я собираюсь сдать игру. До матча я улетел из Владивостока.

— Отчислили?

— Нет. Наоборот, уже после возвращения команды мне сказали, что претензий никто не имеет. Хотели, чтобы я остался. Но я после такой ситуации уже решил для себя, что покину «Орел».

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⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Футбол
ФК Зенит
ФК Орел
1
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Дмитрий Баринов

Локомотив

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Факел

 16 1 3
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