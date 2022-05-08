Леонченко: «У нас огромный потенциал, я не говорю только о РПЛ, но и о ФНЛ»
Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:0) отметил, что у футбола в России огромный потенциал. Также он ответил на вопрос о судьбе «Казанки» и будущем Мацея Рыбуса.
— Мы до сих пор остаемся членами ФИФА, пока эти правила существуют, мы будем их выполнять. У нас прекрасная инфраструктура, мы не хотим закрывать чемпионат, — отметил Леонченко.
У нас интереснейший чемпионат. У нас большое количество клубов борется за высокие места. Сейчас был матч в Краснодаре, где был зрелищный футбол. У нас огромный потенциал, я не говорю только о РПЛ, но и о ФНЛ.
— Вы зафиксировали курс валют в контракт с футболистами?
— Мы многие вещи делаем заранее.
— Можете ли прояснить судьбу «Казанки»?
— Когда будет предприняты необходимые шаги, мы о них объявим. Любой футболист мечтает выступать за основной состав, а не вторую команду. Пока решения по «Казанке» нет. Но «Казанка» проходит аттестацию и лицензирование.
— У Рыбуса заканчивается контракт летом. Есть соображения по будущему игрока?
— Этот вопрос к спортивному блоку.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0