Леонченко: «У нас огромный потенциал, я не говорю только о РПЛ, но и о ФНЛ»

Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:0) отметил, что у футбола в России огромный потенциал. Также он ответил на вопрос о судьбе «Казанки» и будущем Мацея Рыбуса.

14.05.2022 | Локомотив — Динамо

— Мы до сих пор остаемся членами ФИФА, пока эти правила существуют, мы будем их выполнять. У нас прекрасная инфраструктура, мы не хотим закрывать чемпионат, — отметил Леонченко.

У нас интереснейший чемпионат. У нас большое количество клубов борется за высокие места. Сейчас был матч в Краснодаре, где был зрелищный футбол. У нас огромный потенциал, я не говорю только о РПЛ, но и о ФНЛ.

— Вы зафиксировали курс валют в контракт с футболистами?

— Мы многие вещи делаем заранее.

— Можете ли прояснить судьбу «Казанки»?

— Когда будет предприняты необходимые шаги, мы о них объявим. Любой футболист мечтает выступать за основной состав, а не вторую команду. Пока решения по «Казанке» нет. Но «Казанка» проходит аттестацию и лицензирование.

— У Рыбуса заканчивается контракт летом. Есть соображения по будущему игрока?

— Этот вопрос к спортивному блоку.