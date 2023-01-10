Антон Миранчук ответил на вопрос о возможном уходе из «Локомотива» Изидора и Керка

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Вильсона Изидора и полузащитника Джирано Керка из команды.

— Команду покидают иностранцы. Уже уехал Едвай, пишут про Изидора, Керка.

— Ребята проходят медосмотр, они здесь. Поэтому можете смело у них спросить. Я не в праве за них отвечать. Мы двумя словами перекинулись. Думаю, что на сборах пообщаемся, если будет время.

Изидор с января 2022 года выступает за железнодорожников. В сезоне РПЛ-2022/23 форвард провел на поле 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных паса. Контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

Керк, выступающий за «Локо» с 2021 года, провел в этом сезоне 23 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.