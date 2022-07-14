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Соу приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в аренду в «Анкарагюджю»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Али Соу.
Фото ФК Анкарагюджю

Нападающий «Ростова» Али Соу перешел в «Анкарагюджю» на правах аренды, сообщает пресс-служба турецкого клуба.

28-летний гамбиец воспользовался разрешением ФИФА и приостановил контракт с российским клубом.

Соглашение форварда с «Ростовом» действует до 30 июня 2025 года.

В прошедшем сезоне Соу сыграл в 18 матчах в РПЛ, забив 4 гола и отдав 1 результативную передачу.

Источник: https://ankaragucu.org.tr/ali-sowe-ankaragucumuzde/
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Али Соу
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