В «Нижнем Новгороде» подтвердили, что Стоцкий отправился на просмотр в команду

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» подтвердил информацию журналиста Ивана Карпова, что защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий отправился на просмотр в клуб. Ранее об этом инсайдер сообщал в своем Telegram-канале.

«Да, Дмитрий Стоцкий действительно направляется в «Нижний Новгород» на просмотр. В скором времени он будет в Турции на сборах с командой», — сказал Измайлов «СЭ».

В нынешнем сезоне 32-летний Стоцкий провел за «Краснодар» 8 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.