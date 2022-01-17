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В «Нижнем Новгороде» подтвердили, что Стоцкий отправился на просмотр в команду

Мария Куцубеева
Корреспондент

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» подтвердил информацию журналиста Ивана Карпова, что защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий отправился на просмотр в клуб. Ранее об этом инсайдер сообщал в своем Telegram-канале.

«Да, Дмитрий Стоцкий действительно направляется в «Нижний Новгород» на просмотр. В скором времени он будет в Турции на сборах с командой», — сказал Измайлов «СЭ».

В нынешнем сезоне 32-летний Стоцкий провел за «Краснодар» 8 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Дмитрий Стоцкий
Футбол
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
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