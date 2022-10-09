Осинькин — о поражении от «Спартака»: «В последних матчах нам дико тяжело даются голы»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Спартака» (2:5) в матче 12-го тура чемпионата России.
— Были отрезки, когда мы очень организованно контролировали игру, создавали моменты. К сожалению, возникали ситуации, когда было высокое давление, мы с трудом выходили из обороны в атаку. Соперник сумел нас поджать. Напряжение в этот момент было слишком большое. В итоге во втором тайме мы его не выдержали. В любом случае, мы пытались играть в футбол. Если бы не раскрылись в концовке, то крупного счета бы не было. Казалось, что мы можем спасти игру, но не получилось.
— Почему не получилось ловить «Спартак» на контратаках?
— Ловили, и моменты у нас были. Нашу игру хотели делать на другой высоте. У «Спартака» много индивидуально сильных футболистов. Их сложно оставлять один в один. Нам нужна была подстраховка, лишнее движение, перебегание. Нам надо было определенным образом перестраиваться. Но что-то у нас не получалось. Не могу сказать, что Спартак в первом тайме создавал много моментов. В начале игры мы хотели действовать более активно, у нас получилось забить быстрый гол. Мы могли забивать еще, у нас было несколько хороших эпизодов.
— Чего не хватило в реализации?
— В последних матчах нам дико тяжело даются голы. По моментам все неплохо, но голы не даются. Мы хуже всех реализуем моменты. В последних матчах мы стабилизировали игру, но мяч пока не идет в ворота. Хотя со «Спартаком» мы забили два гола. На большее рассчитывать было трудно. Соперник нас переиграл индивидуально и на стандартных положениях.
— Как оцените игру Ломаева? Правильным ли был выбор в его пользу в стартовом составе?
— Не помню его явных ошибок. Может быть, выбор был неправильным. Может, это из-за гола Соболева. Не знаю. Надо еще раз посмотреть. Невозможно сделать все, чтобы ни разу не ошибиться. Мы говорим о том, что в ключевых моментах он не ошибся.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1