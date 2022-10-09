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9 октября, 16:25

Осинькин — о поражении от «Спартака»: «В последних матчах нам дико тяжело даются голы»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Спартака» (2:5) в матче 12-го тура чемпионата России.

— Были отрезки, когда мы очень организованно контролировали игру, создавали моменты. К сожалению, возникали ситуации, когда было высокое давление, мы с трудом выходили из обороны в атаку. Соперник сумел нас поджать. Напряжение в этот момент было слишком большое. В итоге во втором тайме мы его не выдержали. В любом случае, мы пытались играть в футбол. Если бы не раскрылись в концовке, то крупного счета бы не было. Казалось, что мы можем спасти игру, но не получилось.

— Почему не получилось ловить «Спартак» на контратаках?

— Ловили, и моменты у нас были. Нашу игру хотели делать на другой высоте. У «Спартака» много индивидуально сильных футболистов. Их сложно оставлять один в один. Нам нужна была подстраховка, лишнее движение, перебегание. Нам надо было определенным образом перестраиваться. Но что-то у нас не получалось. Не могу сказать, что Спартак в первом тайме создавал много моментов. В начале игры мы хотели действовать более активно, у нас получилось забить быстрый гол. Мы могли забивать еще, у нас было несколько хороших эпизодов.

— Чего не хватило в реализации?

— В последних матчах нам дико тяжело даются голы. По моментам все неплохо, но голы не даются. Мы хуже всех реализуем моменты. В последних матчах мы стабилизировали игру, но мяч пока не идет в ворота. Хотя со «Спартаком» мы забили два гола. На большее рассчитывать было трудно. Соперник нас переиграл индивидуально и на стандартных положениях.

— Как оцените игру Ломаева? Правильным ли был выбор в его пользу в стартовом составе?

— Не помню его явных ошибок. Может быть, выбор был неправильным. Может, это из-за гола Соболева. Не знаю. Надо еще раз посмотреть. Невозможно сделать все, чтобы ни разу не ошибиться. Мы говорим о том, что в ключевых моментах он не ошибся.

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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Игорь Осинькин
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
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Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
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