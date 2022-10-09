Осинькин — о поражении от «Спартака»: «В последних матчах нам дико тяжело даются голы»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Спартака» (2:5) в матче 12-го тура чемпионата России.

— Были отрезки, когда мы очень организованно контролировали игру, создавали моменты. К сожалению, возникали ситуации, когда было высокое давление, мы с трудом выходили из обороны в атаку. Соперник сумел нас поджать. Напряжение в этот момент было слишком большое. В итоге во втором тайме мы его не выдержали. В любом случае, мы пытались играть в футбол. Если бы не раскрылись в концовке, то крупного счета бы не было. Казалось, что мы можем спасти игру, но не получилось.

— Почему не получилось ловить «Спартак» на контратаках?

— Ловили, и моменты у нас были. Нашу игру хотели делать на другой высоте. У «Спартака» много индивидуально сильных футболистов. Их сложно оставлять один в один. Нам нужна была подстраховка, лишнее движение, перебегание. Нам надо было определенным образом перестраиваться. Но что-то у нас не получалось. Не могу сказать, что Спартак в первом тайме создавал много моментов. В начале игры мы хотели действовать более активно, у нас получилось забить быстрый гол. Мы могли забивать еще, у нас было несколько хороших эпизодов.

— Чего не хватило в реализации?

— В последних матчах нам дико тяжело даются голы. По моментам все неплохо, но голы не даются. Мы хуже всех реализуем моменты. В последних матчах мы стабилизировали игру, но мяч пока не идет в ворота. Хотя со «Спартаком» мы забили два гола. На большее рассчитывать было трудно. Соперник нас переиграл индивидуально и на стандартных положениях.

— Как оцените игру Ломаева? Правильным ли был выбор в его пользу в стартовом составе?

— Не помню его явных ошибок. Может быть, выбор был неправильным. Может, это из-за гола Соболева. Не знаю. Надо еще раз посмотреть. Невозможно сделать все, чтобы ни разу не ошибиться. Мы говорим о том, что в ключевых моментах он не ошибся.