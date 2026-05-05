Сперцян: «Все ребята в «Краснодаре» скромные, мы просто делаем свое дело»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о своей команде.

«У нас очень хорошая, сплоченная команда, которая очень хочет постоянно побеждать. Все ребята скромные, поэтому мы просто делаем свое дело. Работаем, пашем на поле в каждом матче. Поддерживаем друг друга постоянно на поле и в раздевалке. Характер, дисциплина — такие вещи очень помогают. Все ребята понимают, какой есть шанс у команды на трофеи. Стараемся во всех мелочах быть лучше. И это помогает», — цитируют 25-летнего армянина «Известия».

«Краснодар» (63 очка после 28 матчей) лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда является действующим чемпионом.

Сперцян в сезоне-2025/26 в 38 матчах забил 13 голов и отдал 17 результативных передач.

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