Абаскаль заявил, что ЦСКА не связывался с ним по работе: «Было бы отличным вызовом»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос «СЭ» о возможном назначении в ЦСКА.

«Из ЦСКА мне пока не звонили, но вы знаете, что вернуться в Россию для меня было бы отличным вызовом», — сказал Абаскаль «СЭ».

В понедельник, 4 мая, московский клуб объявил о расторжении контракта с 50-летним швейцарским специалистом по соглашению сторон. Челестини возглавлял армейцев с лета 2025 года и завоевал вместе с командой Суперкубок России. Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов.

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