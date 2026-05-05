Арсен Адамов объявил, что уйдет из «Зенита» по окончании сезона

Защитник «Зенита» Арсен Адамов сообщил, что покинет команду в конце сезона-2025/26.

Летом у 26-летнего футболиста истечет контракт с «Зенитом».

— Арсен, вы останетесь в «Зените»?

— Нет.

— Куда дальше, есть планы?

— Планы уже есть, — цитирует Адамова «РБ Спорт».

Адамов перешел в «Зенит» из «Урала» в январе 2022 года. В этом сезоне защитник провел 9 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. В общей сложности он отыграл 30 матчей за «Зенит».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Адамова в 1,5 миллиона евро.

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