Арсен Адамов объявил, что уйдет из «Зенита» по окончании сезона
Защитник «Зенита» Арсен Адамов сообщил, что покинет команду в конце сезона-2025/26.
Летом у 26-летнего футболиста истечет контракт с «Зенитом».
— Арсен, вы останетесь в «Зените»?
— Нет.
— Куда дальше, есть планы?
— Планы уже есть, — цитирует Адамова «РБ Спорт».
Адамов перешел в «Зенит» из «Урала» в январе 2022 года. В этом сезоне защитник провел 9 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. В общей сложности он отыграл 30 матчей за «Зенит».
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Адамова в 1,5 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»
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|0
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|
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|
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|2
|0
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|6
|
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|1
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|5
|
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|1
|1
|1
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|4
|
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|1
|1
|1
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|
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|1
|1
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|
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|1
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|8.08
|15:30
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|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
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|3 : 1
|9.08
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|Зенит – Родина
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|9.08
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Максим Глушенков
Зенит
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Краснодар
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Родина
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|П
|
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Виктор Окишор
Динамо
|2
|
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Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
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|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
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|1
|1
|
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
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|0
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