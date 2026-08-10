Оздоев сравнил матч «Спартака» и «Краснодара» с игрой «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса»

Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в выездном матче 3-го тура чемпионата России.

«Игра сегодня была интересной, ее можно сравнить с такими матчами в Греции, например, как «Панатинаикос» против «Олимпиакоса». Волевая победа? Честно говоря, я не был этим шокирован — это нормальное явление. Футбол он такой, что ты пропускаешь и забиваешь», — цитирует ТАСС 33-летнего Оздоева, который играет за «Краснодар» первый сезон после трехлетнего выступления за греческий ПАОК.

Команды забили все 3 гола в первые 10 минут матча, при этом «Спартак» открыл счет уже на 2-й минуте.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 9 очками после 3 игр.