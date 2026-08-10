Агкацев: «Хочется сказать спасибо команде, что после ошибки поддержали»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в выездном матче 3-го тура РПЛ.

«Всем привет, всем с победой. Очень важная победа. Хочется сказать спасибо команде, что после ошибки поддержали, забили 2 гола и одержали важную победу. Двигаемся дальше, готовимся к «Ахмату», — сказал 24-летний голкипер в видео в своем Telegram-канале.

В игре со «Спартаком» Агкацев записал на свой счет 2 сэйва.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 9 очками после 3 игр.