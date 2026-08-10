Дмитриев после поражения «Спартака» от «Краснодара»: «Может быть, парни забили, чуть завелись»

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в домашнем матче 3-го тура РПЛ.

«Начали хорошо, забили, реализовали наконец первый момент. Но после этого за 5-10 минут пропустили два, и это решило исход встречи. Может быть, парни забили, чуть завелись, на этом могли их поймать. Наш тренер был зол, но все понимали, что это было начало матча, можно было что-то изменить. У нас были хорошие моменты, которые мы могли преобразовать в гол», — цитирует 22-летнего Дмитриева ТАСС.

«Спартак» потерпел первое поражение в РПЛ сезона-2026/27. С 6 очками после 3 игр он располагается на 3-м месте в турнирной таблице.