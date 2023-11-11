Семак — о голе «Краснодара»: «Родригао нужно было сопроводить открывание. Это, наверное, главная ошибка»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что команда хорошо провела концовку матча 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
— Великолепную провели концовку, думаю, многие с этим согласятся. Почему, на ваш взгляд, «Зениту» не удалось провести так весь матч?
— Потому что мы играли против «Краснодара» — команды, которая умеет обороняться и играет очень дисциплинированно. Если вы посмотрите предыдущие матчи, с той же «Балтикой»... Пока команды хорошо физически двигаются, перемещаются, все зоны закрывают, очень сложно создавать моменты. Как правило, в концовке, когда сил остается меньше, уже возникают моменты, больше зон свободных, больше ошибок у игроков, потому что наступает некий период утомления. Думаю, невозможно весь матч играть с «Краснодаром» так, как мы играли последним 20-30 минут. По крайней мере, против этого «Краснодара». Уже другие матчи, где команды будут не так выглядеть, касаемо организации игры, может и можем. По сегодняшнему матчу так, я думаю, что играли неплохо, но сама по себе игра, учитывая то, что команды достаточно надежны в обороне, моментов минимум.
— Если разобрать момент с пропущенным голом, из-за чего так получилось, что пропустили? Травма Кассьерры в концовке насколько серьезная, сможет ли он играть в следующем матче, который будет после большого перерыва?
— Что касается пропущенного мяча, обычно бывает, что это серия ошибок: кто-то невовремя сместился. Но я думаю, защитникам нужно было перестроиться, Родригао нужно было сопроводить открывание. Это, наверное, главная ошибка. Все-таки немножко задержался, может быть, неправильно среагировал и чуть запоздал, дал возможность ему пробить. В таких случаях защитник должен не дать атакующему игроку развернуться и пробить — выдавить его. Это небольшая ошибка, которая привела к пропущенному мячу. Первый момент был, когда в первом тайме фланговые передачи были и били головой, проиграли единоборство наверху у наших ворот, и второй момент — два таких эпизода, в которых мы немножко недоработали. Но опять же, ничего страшного, нужно было еще забивать и играть. Не позволяя сопернику создавать моменты практически невозможно, потому что футбол — это игра ошибок.
Что касается Кассьерры, посмотрим. Он почувствовал спазм. Насколько это спазм или какое-то микроповреждение, нам только предстоит узнать. В ближайшее время постараемся сделать ему УЗИ или снимок МРТ, чтобы быстро принять решение. Потому что в случае какого-либо повреждения, чтобы ему не нужно было лететь просто так в сборную.
— В конце матча, когда мяч летел за боковую линию к вам, вы вскочили со скамейки и постарались как можно быстрее ввести его в игру. Редко можно увидеть такие эмоциональные всплески у вас. Чувствовали, что победа может наступить?
— Видите, откуда ноги растут. Чуть-чуть каждый журналист от себя чего-то добавит. Я не вскакивал, я же стоя все время смотрю, практически никогда не сажусь. Я стоял, мяч полетел. Конечно, любой тренер, особенно главный тренер, должен всегда находиться в игре, постоянно куча информации, которая должна обрабатываться в мозгу. Естественно, нам нужно было забивать и побеждать. Поэтому мы пытались по-максимуму ускорить игру, чтобы было меньше пауз и временных затяжек.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками. В следующем туре команда 25 ноября примет «Сочи».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
4
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
5
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
6
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
7
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 1
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|1 : 1
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|2 : 1
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|1 : 1
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3