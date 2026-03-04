Антон Миранчук оценил прогресс Сафонова в «ПСЖ»
Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Антон Миранчук отметил, что вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов заслуживает уважения.
27-летний россиянин закрепился в статусе основного голкипера парижан. Он выходил в стартовом составе в восьми матчах команды подряд.
«Рад за Матвея Сафонова, что стал часто играть. Он молодец, заслуживает этого, выиграл конкуренцию, хотя ситуация была непростой. Он не сдался, заслуживает уважения», — цитирует Миранчука ТАСС.
Всего в сезоне-2025/26 Сафонов сыграл за «ПСЖ» 12 матчей, пропустив 12 мячей и 5 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Россиянин выступает за французскую команду с 2024 года.
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Источник: ТАСС
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|
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|2
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|
3
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|8
|5
|1
|2
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|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
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|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
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|12
|
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|
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|4
|2
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|
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|4
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|
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|2
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|8
|
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|1
|5
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|7-10
|8
|
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|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
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|8
|0
|3
|5
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|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|2 : 2
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|2 : 1
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|1 : 0
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|1 : 1
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|3 : 2
|13.09
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|Спартак – Ростов
|3 : 0
|13.09
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|Краснодар – Акрон
|1 : 1
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|Г
|
|
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Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
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|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
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Родина
|2
|1
|0
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