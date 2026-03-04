Антон Миранчук оценил прогресс Сафонова в «ПСЖ»

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Антон Миранчук отметил, что вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов заслуживает уважения.

27-летний россиянин закрепился в статусе основного голкипера парижан. Он выходил в стартовом составе в восьми матчах команды подряд.

«Рад за Матвея Сафонова, что стал часто играть. Он молодец, заслуживает этого, выиграл конкуренцию, хотя ситуация была непростой. Он не сдался, заслуживает уважения», — цитирует Миранчука ТАСС.

Всего в сезоне-2025/26 Сафонов сыграл за «ПСЖ» 12 матчей, пропустив 12 мячей и 5 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Россиянин выступает за французскую команду с 2024 года.

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