Сперцян посетил стоматолога после стычки с Ндонгом: «Зубы целые»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян сообщил, что вылечил зубы после стычки с защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом в матче 11-го тура чемпионата России.

Игра команд прошла в субботу в Краснодаре и завершилась со счетом 2:0 в пользу «быков». На 85-й минуте судья удалил Ндонга, который в ходе перепалки со Сперцяном ударил соперника плечом в челюсть. Игрок «Краснодара» получил желтую карточку за провокационное поведение. По окончании матча Сперцян рассказал, что сломал несколько верхних зубов после удара Ндонга.

Позднее футболист черно-зеленых опубликовал в своих соцсетях фото из кабинета стоматолога. «Зубы целые», — написал он.

После матча в Краснодаре Ндонг обвинил Сперцян в расизме, а «Ахмат» потребовал наказать игрока «быков». Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил «СЭ», что КДК рассмотрит возможное оскорбление Ндонга со стороны Сперцяна на расистской почве.