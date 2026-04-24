Сперцян — о судействе в РПЛ: «А с линиями у нас все в порядке разве?»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил «СЭ» на вопрос, как бы он изменил правила игры рукой.

— Как изменить трактовки по игре рукой, чтобы назначенные пенальти не вызывали ни у кого вопросов?

— Честно, я не знаю. А с линиями у нас все в порядке разве? Поэтому мое дело — играть в футбол.

На 42-м матче против «Спартака» (2:1) «быки» сравняли счет с пенальти, назначенного судьей Артемом Чистяковым из-за попадания мяча в руку полузащитника красно-белых Наиля Умярова после удара Кевина Ленини. Решение о назначении 11-метрового удара было принято только после вмешательства ВАР.

После 26 туров «Краснодар» с 57 очками занимает первое место в РПЛ, опережая на 1 очко «Зенит».

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