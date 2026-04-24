Дивеев: «Вендел умеет и читать, и писать. У него великолепный почерк»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев прокомментировал слова главного тренера команды Сергея Семака о неграмотности полузащитника Маркуса Вендела.

«Это шутка. Конечно, он умеет и читать, и писать. У него великолепный почерк, очень красивый», — цитирует Дивеева «РБ Спорт».

Венделу 27 лет. Он перешел в «Зенит» в октябре 2020 года. Контракт игрока с российской командой рассчитан до 30 июня 2029 года.

В сезоне-2025/26 бразилец в 26 матчах забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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