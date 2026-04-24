Дивеев: «Вендел умеет и читать, и писать. У него великолепный почерк»
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев прокомментировал слова главного тренера команды Сергея Семака о неграмотности полузащитника Маркуса Вендела.
«Это шутка. Конечно, он умеет и читать, и писать. У него великолепный почерк, очень красивый», — цитирует Дивеева «РБ Спорт».
Венделу 27 лет. Он перешел в «Зенит» в октябре 2020 года. Контракт игрока с российской командой рассчитан до 30 июня 2029 года.
В сезоне-2025/26 бразилец в 26 матчах забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
Источник: «РБ Спорт»
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|
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|7
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|
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|2
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|12
|
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|2
|5
|6
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|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
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|11
|
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|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|- : -
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
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|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
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|8.11
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|Балтика – Динамо Мх
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Максим Глушенков
Зенит
|10
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Александр Соболев
Зенит
|10
|
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Иван Обляков
ЦСКА
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|П
|
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Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
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|
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Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
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|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1
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