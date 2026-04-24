Российских футбольных инспекторов обязали следить за телекомментаторами

Как стало известно «СЭ», всем инспекторам, работающим на матчах российских футбольных соревнований, начиная с Молодежной футбольной лиги и заканчивая РПЛ и Кубком России, дано указание фиксировать высказывания, неточности, ошибки комментаторов этих игр, касающиеся судей и судейства, и докладывать о них.

В документе, который есть в распоряжении «СЭ», говорится, что нужно отмечать следующее:

— некорректное высказывание со стороны комментатора;

— указание минуты, когда оно случилось;

— действие судьи, к которому это высказывание относится;

— в чем заключается ошибка комментатора.

Кроме того, инспектор теперь обязан отмечать и собирать любые иные высказывания, сделанные комментатором о судьях.